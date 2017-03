10 главных претендентов на роль Бонда: кто станет следующим агентом 007?

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дэниел Крейг в роли Бонда

На роль секретного агента претендуют Майкл Фассбендер, Том Харди, Эйдан Тернер, Джеймс Нортон и… Райан Гослинг

Нынешний Бонд, Дэниел Крейг, отказался продлевать контракт на съемку в «бондиане» даже за сто миллионов долларов. Актер сказал, что лучше «перережет себе вены, чем снимется в еще одном фильме франшизы». В отличие от Крейга, другие актеры не прочь сменить его на ответственном посту службы Ее Величеству. Роль Бонда прочат целому ряду звездных кандидатов. Мы рассмотрим тех, кто популярен в народе и на кого чаще всего делают ставки.

Майкл Фассбендер

Ближе всего к роли Бонда согласно букмекерским прогнозам подобрался красавец Фассбендер. Он сыграл много ролей, например в «Советнике» и «Бесславных ублюдках», но для нас он в первую очередь Магнито из «Людей Икс». И эта роль не так далека от Бонда, как вам кажется. В фильме «Люди Икс: Первый класс» он специально копировал манеры агента 007. Так он придал Магнито обаяния и передал атмосферу шестидесятых.

Да, он не британец, а полу-ирландец, полу-немец. Но такой опытный актер легко сымитирует нужный акцент. Майкл в отличной форме, безумно популярен, и как раз это ему может помешать.

Том Харди

Британский актер Том Харди, получивший массовую известность после роли злодея Бэйна в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды», может стать новым Джеймсом Бондом. Такие слухи распространило издание Daily Star, у которого якобы есть свой человек в кругах, занимающихся «Бондианой». Сейчас актер блещет своего игрой в популярном сериале «Табу», которому прочат славу главного тв-шоу 2017 года.

Согласитесь, Том Харди отлично смотримся в ролях злодеев, а вот сможет ли сыграть непобедимого секретного агента британской разведки, покажет время.

Эйдан Тернер

Еще одно имя, которое все чаще встречается в «бондовских» новостях британских СМИ – Эйдан Тернер. Актер известен по роли красавца гнома Кили из трилогии «Хоббит». Не на руку Тернеру играет его происхождение: Эйдан – ирландец, что не совсем отвечает концепции Бонда как классического английского джентльмена. Однако актер обладает всеми необходимыми внешними параметрами. И даже немного похож на Шона Коннери в молодые годы.

Джеймс Нортон

Звезду сериала «Война и мир» Джеймса Нортона проще представить играющего рафинированного аристократа или простого рубаху-парня, но никак не секретного агента. Тем не менее внешность у актера яркая, а происхождение говорит само за себя – Нортон родился в семье интеллигентов в Лондоне, а образование получал в Кембриджском университете.

Идрис Эльба

А как вам идея сделать Бонда черным? Идрис Эльба только этого и ждет. Уже несколько лет в прессе обсуждают идею, что агентом 007 должен именно стать он, и Идрис давно дал понять, что согласен.

Эльбе не впервой браться за роли, рассчитанные на белых актеров. В экранизации «Тёмной башни» он играет Роланда Дискейна, который в книге был белым, а в «Торе» побывал даже скандинавским богом. По сравнению с негром в Асгарде черный Бонд не так уж невозможен. Ведь сейчас Британия населена эмигрантами со всего мира.

Том Хиддлстон

Еще один из главных фаворитов бондовской гонки — Том Хиддлстон. Большинство помнит его по роли Локи в фильмах Marvel, а знатоки кино еще и по фильмам «Выживут только любовники» и «Багровый пик». Актер, конечно, замечательный, но какой же из него агент 007? Худой, с загадочной улыбкой, Том скорее подошел бы на роль бондовского злодея.

«Я бы хотел добавить роли определенного британского шарма», — ответил Хиддлстон на вопрос, почему он дожжен сыграть Бонда. Актер из фильма «Тор» был бы исключительным выбором, и он бы, несомненно, превосходно смотрелся в костюме, но поддержат ли создатели его в желании привнести побольше «шарма» пока неизвестно.

Джейк Хьюстон

Слишком миловидный для Бонда? Возможно. Тем не менее, Хьюстон входит в 10-ку актеров, которые ближе всего к заветной роли секретного агента.

34-летний британский актер за свою карьеру успел сняться в 50 с лишним фильмах и телесериалах – включая «Иствик», «Трон: Восстание», «Подпольная империя», «Убей своих любимых», «Любовные неудачи Джейн Остин», «Дальняя дорога».

Райан Гослинг

Не дождавшись подтверждения, фанаты красавца Гослинга уже спят и видят Райана в роли агента 007 (бокал в мартини одной руке, в другой — возлюбленная Ева Мендес). Так,например, в социальной сети Facebook появилась группа — We Want Ryan Gosling for James Bond. А женская половина аудитории точно оценит, если актера выберут на роль.

Тео Джеймс

Поклонников франшизы шокировало заявление о том, что звезда «Дивергента» может стать следующим агентом 007, так как из нашей десятки, его можно менее всего представить обаятельным спецагентом, который успевает и со злодеями бороться, и красоток соблазнять.

Генри Кавилл

У всех классических Бондов был общий типаж традиционного западного киногероя. И англичанин Генри Кавилл отлично в него вписывается. Во многом благодаря этому он и получил роль Супермена. Кроме того, Генри был кандидатом на роль Бонда еще десять лет назад и уступил Крэйгу только из-за молодости.

Подготовлено по материалам mirf.ru