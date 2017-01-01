12 актрис, которые сыграли свои лучшие роли, будучи беременными
- Сьогодні, 08:14
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Розсилка
Говорят, беременность красит женщину. А в данном случае добавляет еще и капельку таланта.
Трудоспособности актеров можно только позавидовать: порой съемки фильмов затягиваются на долгое время.
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Актрисы привыкли к перевоплощениям и ненормированному графику, но иногда режиссер ставит по-настоящему сложную задачу — скрыть собственную беременность.
В нашей фотоподборке вы увидите 12 актрис, которые подарили нам незабываемые роли, а мы даже не догадывались об их интересном положении.
Джерело: adme.ru