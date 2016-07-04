120 миллионов в месяц: выяснилось, что Джонни Депп живет не по средствам

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Джонни Депп, едва оправившись от дорогостоящего развода с Эмбер Херд, снова оказался в эпицентре финансового скандала.

Джонни Депп, едва оправившись от дорогостоящего развода с Эмбер Херд, снова оказался в эпицентре финансового скандала. Менеджеры компании Mandel, управляющей его делами, подали в суд на актера за то, что тот живет не по средствам.

Мера стала ответом на судебный иск Деппа, ранее обвинившего свой менеджмент в том, что он «потерял несколько миллионов долларов» и задолжал около 40 миллионов долларов. Однако, Джоэл и Роб Мандель не намерены сдавать свои позиции просто так.

По их данным, Депп ведет слишком «экстравагантный» образ жизни, не соответствующий его реальным доходам. Прихоти актера обходятся в очень крупную сумму: 2 миллиона долларов (или 120 000 000 рублей) ежемесячно. Причем, доверенные лица не раз предупреждали Деппа о том, что он не укладывается в бюджет, но тщетно. Чтобы доказать свою правоту, они привели ряд неопровержимых цифр. Согласно документам, Депп потратил 75 миллионов долларов на покупку и обустройство 14 домов по всему миру (включая целый островной архипелаг на Багамах), 18 миллионов — на яхту, еще несколько миллионов актер потратил на приобретение 200 произведений искусства. Ежемесячные расходы Деппа тоже оказались масштабны: 150 тысяч долларов он тратит на содержание охраны, вдвое больше — на зарплату прислуге, 200 тысяч — на авиаперелеты, еще 30 тысяч — на дорогое вино. Были в списке и совсем безрассудные траты: например, 3 миллиона долларов на пушку, с помощью которой Депп запустил в небо прах любимого писателя Хантера Томпсона. В связи с этим менеджеры звезды утверждают, что с них взятки гладки, а вот Депп должен им как минимум полмиллиона долларов за издержки. Финансисты не только подсчитали сумму компенсации, но и потребовали от своего клиента, чтобы тот признал собственную вину в финансовых проблемах.

Джерело: graziamagazine.ru