Интересные идеи: лайфхаки по подготовке к новогоднему приему гостей

Рассчитайте свои силы , не хватайтесь за все сразу. Глобальные задачи делите на составляющие. Скажем, в один день отправляйтесь в гипермаркет за покупками (предварительно составив список!). В другой – начните готовить. То, что может полежать день-другой в холодильнике, сделайте заранее. А еще…

Побудьте гостем в своем доме (на время). Спросите себя: выглядит ли мой дом уютным и привлекательным? В нем чисто и хорошо пахнет? Вкусная ли еда? А освещение приятное? Вот какие вопросы вас должны занимать в первую очередь

Приготовьте к приходу гостей ванную комнату и туалет. Уберите подальше личные принадлежности, банные полотенца, вещи, ожидающие стирки, домашнюю одежду и халаты. Убедитесь, что в ванной комнате висит чистое полотенце для рук (а лучше не одно) и имеется новый кусок туалетного мыла. Еще можете поставить на видное место дезинфицирующее средство для рук.

Не полагайтесь на память . Записывайте: что нужно не забыть, предусмотреть. Выполнили – вычеркните. После вечеринки перечислите промахи (например, мало салфеток, не хватило льда, яблоки не пользовались спросом, белое вино – лидер праздника и т. д.). Это поможет вам в следующий раз их избежать.

Обеспечьте гостей местом, где они смогут повесить верхнюю одежду и оставить сумки . Позаботьтесь о достаточном количестве вешалок.

Обязательно помимо алкогольных напитков предусмотрите безалкогольные . Минеральная вода (с газом и без), соки и морсы. Не забудьте про молоко или сливки, не все любят черный кофе. Охладите те, что принято пить охлажденными.

Заготовьте достаточно льда . Чем больше – тем лучше. Кто-то любит позвенеть кубиками в бокале с крепкими напитками, кто-то охлаждает ими белое вино. Ну и содовая со льдом вкуснее.

Увы, это случается почти на каждой вечеринке – пятно на одежде. Чтобы гость не расстраивался, держите под рукой специальные пятновыводящие салфетки или спрей.

Заготовьте средство от головной боли . Пусть оно лучше не пригодится, чем потребуется, а у вас не окажется.

Тщательно продумайте меню . Желательно, чтобы оно состояло из холодных и горячих закусок, овощей, фруктов, сыров, орешков, пирогов (их необязательно делать самим, можно купить и готовые) и, конечно же, соусов. Их разнообразие гарантирует удачный вечер.

Если у вас торжественное мероприятие, то декор стола должен быть классический . Стол, безусловно, должен быть покрыт белой, лучше льняной скатертью, украшенной вышивкой, мережкой или ришелье. Хорошо, если скатерти будет две. Одна – побольше – внизу и поменьше – сверху. Они могут быть контрастного цвета. Это еще интереснее.

Салфетки – тоже льняные , с вышивкой. Никаких бумажных, это для фастфуда! Если у вас дома водится столовое серебро, его тоже на стол. Если вам повезло и оно досталось вам от прабабушки, да еще было сделано на известной фабрике Хлебникова, Болина или Фаберже, то смело кладите вилки зубчиками вниз. Так делают французы, чтобы гости, как бы невзначай, были информированы о качестве и месте изготовления серебряных приборов. Тщеславие? Да! Ну и что? У вас же прием!

Украшение стола . Вазы с цветами – невысокие, фарфоровые этажерки с фруктами. Из белого безе можно собрать пирамиды, из фруктов – фигурные композиции, из декоративных фигурок – забавные сценки. В ход пойдут разноцветные бусины, камешки, даже старинные книги и свернутые в рулон, связанные друг с другом нотные листы. Что еще есть у вас дома?!