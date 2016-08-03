14 правил жизни «Блондинки в законе» Риз Уизерспун



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правила жизни из нашего любимого фильма 2000-ых, который разом сломал все стереотипы о блондинках в розовом, а также заставил в очередной раз поверить в любовь, чудеса и силу женской солидарности.

Никогда нельзя быть заранее готовой к расставанию с бойфрендом.

Так всегда. Встречаете мужчину, с которым собираетесь связать свою судьбу, а он, оказывается, считает, что вы «недостаточно серьезны» для него. Как реагировать, когда для него вы вовсе не «та самая»?

Необходимо всегда чему-то учиться и регулярно заниматься. Просто мудрый совет.

Жизнь слишком коротка, чтобы быть похожей на других.

Розовый — сила! «На прошлой неделе я видела Кэмерон Диаз в бутике Fred Segal и отговорила ее от покупки этого жуткого свитера. Тот, кто сказал, что оранжевый пришел на смену розовому, серьезно болен».

Нестандартные солнечные очки — всегда хорошая идея! В этом году Сьюки Уотерхаус появилась на фестивале Гластонберри именно в таких очках, напомнивших нам любимый фильм. Возможно, это говорит о том, что тренд 2000-ых вновь возвращается в моду?

Поход в салон решит все проблемы. Иными словами, маникюр спасет мир! Если голова забита проблемами, связанными с жизнью, работой и отношениями, стоит отправиться в любимыq салон и побаловать себя новым дизайном ногтей. Кто знает, возможно, именно там повезет встретить хорошего друга?

Составляя свое резюме, сделайте его по‑настоящему запоминающимся.

Не позволяйте никому стоять у вашей мечты на пути.

Перманентная завивка — это очень важно. «Правила ухода за волосами просты и окончательны».

Шопинг — лучшая терапия. Время хорошенько покопаться в распродажных отделах.

Знание коллекций Prada иногда может оказаться очень кстати.

Собака может быть вашим лучшим другом.

Некоторые люди заслуживают того, чтобы им дали второй шанс.

Самый главный урок: всегда верьте в себя.

Джерело: graziamagazine.ru