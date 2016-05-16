15 лет спустя: Джастин Тимберлейк назвал истинную причину ухода из 'N Sync



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У каждого своя правда, и последние пятнцадцать лет участники некогда популярной группы 'N Sync делились версиями о причине ухода Джастина Тимберлейка из коллектива.

Все, кроме самого Джастина. Но в недавнем интервью певец наконец-то решил раскрыть карты.

По словам Тимберлейка, озарение снизошло на него во время очередного тура прямо на стадионе, где они выступали. Как небольшой снежок, превращающийся в лавину, ощущение того, что он перерос уровень команды, накрывало его — делится исполнитель.

«Я чувствовал, что заботился о музыке больше, чем другие участники группы», — объясняет он. «Я чувствовал, что для меня существует другая музыка, которой я хочу заниматься, и мне нужно следовать за своим сердцем».

Кроме того, Джастин хотел не только петь, но и попробовать себя в кино. Так в его послужном списке появились «Альфа Дог», «Социальная сеть», «Секс по дружбе» и другие фильмы, благодаря которым мы знаем Джастина не только как отличного исполнителя, но и как актера.