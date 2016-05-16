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    Шоу-біз

    15 лет спустя: Джастин Тимберлейк назвал истинную причину ухода из 'N Sync

    • Сьогодні, 16:20
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    У каждого своя правда, и последние пятнцадцать лет участники некогда популярной группы 'N Sync делились версиями о причине ухода Джастина Тимберлейка из коллектива.

    Все, кроме самого Джастина. Но в недавнем интервью певец наконец-то решил раскрыть карты.

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    По словам Тимберлейка, озарение снизошло на него во время очередного тура прямо на стадионе, где они выступали. Как небольшой снежок, превращающийся в лавину, ощущение того, что он перерос уровень команды, накрывало его — делится исполнитель.

    «Я чувствовал, что заботился о музыке больше, чем другие участники группы», — объясняет он. «Я чувствовал, что для меня существует другая музыка, которой я хочу заниматься, и мне нужно следовать за своим сердцем».

    Кроме того, Джастин хотел не только петь, но и попробовать себя в кино. Так в его послужном списке появились «Альфа Дог», «Социальная сеть», «Секс по дружбе» и другие фильмы, благодаря которым мы знаем Джастина не только как отличного исполнителя, но и как актера.

    «Я хочу сделать и то, и другое. Я действительно боготворю золотую эру Голливуда, когда актеры должны были одновременно петь и двигаться. Для себя сейчас я просто принимаю последовательные решения о том, что собираюсь делать дальше, но не гонюсь делать все и сразу. Я просто рад, что, в основном, все это работает, потому что я действительно не умею делать ничего другого», — рассказывает Тимберлейк.

    Джерело: graziamagazine.ru
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