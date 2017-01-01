17-летняя дочь Джеки Чана госпитализирована после попытки суицида

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По сообщениям СМИ, 17-летняя дочь Джеки Чана и его бывшей возлюбленной, «Мисс-Азия 1990» Элейн Нг, Этта У Чжолинь была экстренно госпитализирована в одну из больниц Гонконга.

По слухам, девушка пыталась покончить с собой. Как оказалось, Этта должна была провести каникулы вместе с мамой и ее друзьями в Таиланде, но уже через сутки после прибытия на место ее привезли в одну из гонконгских больниц.

По сообщениям местных таблоидов, дочь актера из-за переходного возраста находилась в затяжной депрессии, которая, возможно, и стала причиной для попытки суицида. Других подробностей о состоянии девушки пока не сообщается.

Джерело: graziamagazine.ru