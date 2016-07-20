19-летняя дочь Майкла Джексона призналась в бисексуальности



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Имя дочери поп-короля Майкла Джексона Пэрис вот уже продолжительное время не сходит с первых полос изданий.

В основном, интерес к ней связан с ее первыми успехами в модельном бизнесе: недавно девушка подписала контракт в агентством IMG.

Однако сейчас появился повод попикантнее: оказывается, Пэрис бисексуалка и активно ищет себе девушку на сайте знакомств.

По словам инсайдеров, начинающая модель никогда и не скрывала своей ориентации: «Пэрис не скрывала своего увлечения девушками. Она выбирает партнеров вне зависимости от пола», — сообщили источники. Впрочем, каминг-аут Джексон делать не намерена, так как считает это бессмыслицей в наше время.

Напомним, не так давно Пэрис встречалась с 26-летним музыкантом Майклом Снодди. Пара даже снялась в откровенной фотосессии, однако их отношения это не спасло: около месяца назад влюбленные расстались.