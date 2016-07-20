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    Шоу-біз

    19-летняя дочь Майкла Джексона призналась в бисексуальности

    • Сьогодні, 15:19
    • Розсилка

    Имя дочери поп-короля Майкла Джексона Пэрис вот уже продолжительное время не сходит с первых полос изданий.

    В основном, интерес к ней связан с ее первыми успехами в модельном бизнесе: недавно девушка подписала контракт в агентством IMG.

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    Однако сейчас появился повод попикантнее: оказывается, Пэрис бисексуалка и активно ищет себе девушку на сайте знакомств.

    По словам инсайдеров, начинающая модель никогда и не скрывала своей ориентации: «Пэрис не скрывала своего увлечения девушками. Она выбирает партнеров вне зависимости от пола», — сообщили источники. Впрочем, каминг-аут Джексон делать не намерена, так как считает это бессмыслицей в наше время.

    Напомним, не так давно Пэрис встречалась с 26-летним музыкантом Майклом Снодди. Пара даже снялась в откровенной фотосессии, однако их отношения это не спасло: около месяца назад влюбленные расстались.

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    19-летняя дочь Майкла Джексона призналась в бисексуальности
    19-летняя дочь Майкла Джексона призналась в бисексуальности
    19-летняя дочь Майкла Джексона призналась в бисексуальности
    19-летняя дочь Майкла Джексона призналась в бисексуальности

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