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    Шоу-біз

    19-летняя возлюбленная 50-летнего Венсана Касселя приехала в Канны

    • Сьогодні, 11:06
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    Сегодня, 17 мая, начинается Каннский кинофестиваль, и звезды со всему мира уже несколько дней наслаждаются солнцем на Лазурном побережье. Исключением не стал и 50-летний Венсан Кассель, который прибыл не один, а в компании своей молодой возлюбленной — 19-летней Тины Кунаки.

    Инсайдеры были уверены, что актер не привезет свою подругу на 70-й кинофестиваль, потому что ведущей в этот раз станет его бывшая жена Моника Беллуччи.

    Папарацци удалось поймать девушку во время ее фотосессии, правда без Венсана — одну. Они позировла фотографу на Лазурном берегу в белой рубашке и полосатой юбке.

    Напомним, что о романе Тины и Венсана впервые стало известно еще в 2015 году, а первое совместное появление пары состоялось в Париже на на шоу Victoria's Secret в ноябре прошлого года.

    Джерело: graziamagazine.ru

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