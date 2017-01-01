20-летний фотограф снимает по-настоящему головокружительные городские пейзажи в разных странах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Любимые снимки 20-летнего фотографа Йик Кит Ли — те, которые, как он выражается, вызывают у него «эффект флешбэка».

От его снимков в буквальном смысле может закружиться голова. В какой бы точке на карте мира он ни находился, он старается запечатлеть моменты приключений и наплыва чувств до того, как они ускользнут навсегда. Краткие мгновения могут жить вечно, если их сфотографировать.

Фотограф живет в Сингапуре и в настоящий момент служит в армии. Он научился фотографировать еще в 16 лет при помощи телефона. С тех пор Йик Кит Ли оттачивает свое мастерство, но никогда не позволяет «правилам» фотосъемки связывать себя по рукам и ногам. В свои двадцать лет он сохраняет живость и юность в своей работе.

Сейчас Ли путешествует по три-четыре раза в год. Больше всего его талант расцветает в местах, настолько же непредсказуемых, как и сам фотограф. Ему нравятся Бангкок и Гонконг, потому что это те два редких места, где современность и традиции живут бок о бок. Йик Кит Ли считает, что самые лучшие истории таятся в противоречиях, вызванных метаморфозами.

Джерело: BigPicture