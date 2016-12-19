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    21-летняя Джиджи Хадид выходит замуж за 24-летнего Зейна Малика

    • Сьогодні, 15:31
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    21-летняя Джиджи Хадид опубликовала в «Инстаграм» фото своего бойфренда Зейна Малика, в подписи к которому она указала, что он является любовью всей ее жизни.

    А после парочку, отправляющуюся на очередную вечеринку, запечатлели папарацци. На снимках, сделанных фотографами, на безыменном пальце модели красуется загадочное кольцо.

    Фанаты ликуют — неужели Джиджи и Зейн официально помолвлены? Ювелирное изделие на руке Хадид не похоже на помолвочное кольцо, но, несмотря на это, поклонники не теряют надежду на то, что модель, все-таки, приняла предложение возлюбленного. Ведь несколько недель назад Джиджи уже успела отказать 24-летнему Зейну, пояснив, что она не собирается выходить замуж в столь раннем возрасте. Пока ни сама модель, ни ее бойфренд никаких официальных заявлений по этому поводу не делают.

    Джерело: graziamagazine.ru

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