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    Шоу-біз

    22 человека погибли в результате теракта на концерте Арианы Гранде

    • Сьогодні, 11:40
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    Страшная трагедия произошла вечером в минувший понедельник, 22 мая, в Манчестере.

    На концерте Арианы Гранде на стадионе «Манчестер-арена» прогремел взрыв, жертвами которого стали 22 человека; еще 59 получили ранения разной степени тяжести. Предварительная версия произошедшего – теракт.

    Ариана Гранде уже выразила свои соболезнования родственникам погибших и призналась, что у нее «нет слов». После произошедшей трагедии певица планирует прервать гастрольный тур в поддержку альбома Dangerous Woman, концерты в рамках которого были запланированы в странах Европы вплоть до конца сентября. 25 и 26 мая Ариана должна была выступить с концертами в Лондоне на стадионе O2 Arena.

    Джерело: popcornnews

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