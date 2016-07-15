22 человека погибли в результате теракта на концерте Арианы Гранде

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Страшная трагедия произошла вечером в минувший понедельник, 22 мая, в Манчестере.

На концерте Арианы Гранде на стадионе «Манчестер-арена» прогремел взрыв, жертвами которого стали 22 человека; еще 59 получили ранения разной степени тяжести. Предварительная версия произошедшего – теракт.

Ариана Гранде уже выразила свои соболезнования родственникам погибших и призналась, что у нее «нет слов». После произошедшей трагедии певица планирует прервать гастрольный тур в поддержку альбома Dangerous Woman, концерты в рамках которого были запланированы в странах Европы вплоть до конца сентября. 25 и 26 мая Ариана должна была выступить с концертами в Лондоне на стадионе O2 Arena.

Публикация от The Shade Room (@theshaderoom) Май 22 2017 в 7:40 PDT

Джерело: popcornnews