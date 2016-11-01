30-летняя Эшли Олсен рассталась с 58-летним бойфрендом

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30-летние сестры Олсен известны своей страстью к мужчинам постарше.

Мэри-Кейт счастливо замужем за братом бывшего президента Франции Николя Саркози 47-летним Оливье, а ее сестра Эшли последние пять месяцев встречалась с известным финансистом 58-летним Ричардом Саксом.

Но, по сообщениям СМИ, роман последней парочки остался в прошлом. Источник из окружения знаменитостей рассказал, что Эшли сама стала инициатором разрыва отношений с Ричардом. По словам инсайдера, девушка решила, что она пока не готова к браку и семейной жизни и хочет реализоваться в работе.

Новость о том, что Олсен и Сакс стали друзьями, стала большой неожиданностью для поклонников пары и для их знакомых. Ведь еще в январе влюбленные отдыхали на острове миллионеров Сен-Бартс, где не пытались скрывать свои нежные чувства друг другу и не прятались от папарацци.

Джерело: graziamagazine.ru