32-летняя Скарлетт Йоханссон призналась, что готова к пластическим операциям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знаменитость призналась, что ей нравится взрослеть и становиться мудрее. Однако она не хочет, чтобы время отражалось на ее внешности.

Чтобы разрешить этот внутренний конфликт, Йоханссон осознала, что вполне готова лечь под нож хирурга для сохранения молодости.

«С 14 до 17 лет я ощущала жуткую неопределенность! Мне нравится взрослеть и становиться мудрее. У меня нет такого конкретного запроса к миру — сколько лет я бы хотела прожить. Но выглядеть старой мне совсем не хочется! Поэтому я не имею ничего против пластической хирургии», — заявила Скарлетт журналу Grazia.

Кроме того, звезда призналась, что поняла — идея семейной жизни хоть и романтична, но не всегда реальна при актерской профессии. Йоханссон уверена, что при ее рабочем графике невозможно строить крепкие союзы. Знаменитость отметила, что отношения между мужем и женой требуют гораздо больших психологических и духовных затрат, нежели простое сожительство с партнером.