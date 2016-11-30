33-летняя Шерил Коул впервые стала мамой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Голливуде начался настоящий беби-бум: вслед за Амандой Сайфред и Томасом Садоски родителями стали 33-летняя Шерил Коул и 23-летний солист One Direction Лиам Пейн.

Радостным событием певица поделилась сама, правда, на несколько дней позже: под первым снимком новорожденного сына Шерил призналась, что стала мамой еще в среду, 22 марта. «Лиам и я стали родителями невероятно красивого и здорового мальчика, который выглядит, как мечта. Мы полны любви и безумно счастливы его появлению на свет», — написала Коул, добавив, что они с Лиамом еще не выбрали имя для сына.

Сам отец безумно раз новому для себя статусу, о чем немедленно сообщил поклонникам: «Я невероятно счастлив. Момент появления сына на свет я не забуду никогда», — написал Лиам в инстаграме.

Напомним, об отношениях Шерил Коул и Лиама Пейна стало известно в конце 2015 года: пара долго скрывала роман, однако в начале прошлого года их стали замечать вместе. Уже в конце осени 2016 года стало известно, что пара готовится стать родителями, а вот к свадьбе не очень. Впрочем, ради Лиама Шерил развелась с мужем, так что торжество явно не за горами.

Джерело: graziamagazine.ru