34-летняя Анна Седокова станет мамой в третий раз
- Сьогодні, 15:32
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Розсилка
Слухи о беременности артистки появились еще в начале зимы, после того, как Анна выступила на новогодней вечеринке в клубе (тогда она надела широкое красное платье), однако Седокова никак их не комментировала.
Но все тайное становится явным: Анна наконец-то решилась рассказать публике о своем счастье, выложив снимок с округлившимся животом.
«С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать — свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и я благодарю Бога за это волшебство», — именно так подписала свою фотографию певица, на которой уже отчетливо видно пузико певицы.
С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное - свою Семью Вы уж простите меня,что долго молчала, но это такое #СЧАСТЬЕ , о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство ! 14 февраля в День всех Влюблённых я представлю свою видео работу и песню #ПерваяЛюбовь , которая была написана мною, и это еще один мой долгожданный ребёночек. А так же 14 февраля появятся - мой #АкустическийLiveAльбом , правдивый и очень личный. Его я создавала уже не одна .) Я благодарю Вас за поддержку Пусть у каждого из нас будет так много счастья , что нам захочется им поделиться друг с другом . Мы вас #ЛЮБИМ
Кто станет отцом будущего малыша — неизвестно: после расставания с танцором Сергеем Гуманом, певица не афишируют свою жизнь и тщательно скрывает нового возлюбленного от общественности.
А я отвезла малышек на занятия , вы часто спрашиваете где Моника учит русский . Отвечаю - и со мной дома , и в садике и в воскресной церковной школе . Для меня это особенно важно А Алина сейчас на актерском мастерстве и после пойдёт на навое шоу @jlo !!! И там будут лучшие танцоры планеты )))) Не скромно , но факт. Она обещала все снять и показать вам у себя . Так что я отвезла малышек , заехала за кофе и решила уделить время вам мои любименькие У нас только что состоялся первый Live Как было ? Кто смотрел ? Кто целовал меня ?
Ходим на игры частями. Сегодня у Али были соревнования по гимнастике , а вечером party , так что мы с Мо были без неё. Завтра #SuperMonica с папой , а мы со старшей доченькой с утра по работе , а потом на игру.. А вы смотрите Инстасторис? Мы там опять показали такое !!!!! Ну такое !!!!! Ну как минимум рассказали с @rudovanata зачем девочкам нужно в Лос АНДЖЕЛЕС прилетать В целом с нами иногда немного неловко, но всегда весело