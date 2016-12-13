34-летняя Анна Седокова станет мамой в третий раз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слухи о беременности артистки появились еще в начале зимы, после того, как Анна выступила на новогодней вечеринке в клубе (тогда она надела широкое красное платье), однако Седокова никак их не комментировала.

Но все тайное становится явным: Анна наконец-то решилась рассказать публике о своем счастье, выложив снимок с округлившимся животом.

«С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать — свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз и я благодарю Бога за это волшебство», — именно так подписала свою фотографию певица, на которой уже отчетливо видно пузико певицы.

Кто станет отцом будущего малыша — неизвестно: после расставания с танцором Сергеем Гуманом, певица не афишируют свою жизнь и тщательно скрывает нового возлюбленного от общественности.