35-летняя беременная Серена Уильямс поделилась снимком в бикини

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Пока в карьере небольшой, но уважительный перерыв, Серена Уильямс вовсю наслаждается беременностью, отдыхая в Мексике.

Однако работа везде найдет спортсменку: стало известно, что Серена возглавила список лучших теннисисток мира по версии WTA, в честь чего она выложила фото в бикини и написала трогательное обращение своему будущему ребенку.

«Дорогой малыш, ты дал мне силу, о которой я даже не догадывалась, — начала Уильямс свое письмо. — Теперь я точно знаю, что такое умиротворение и безмятежность. Я не могу дождаться, когда увижу тебя. Важно, что звание первой ракетки мира я разделила именно с тобой, а особенно в день рождения Алекса Оганяна», — написала Серена.

Признаться, откровенность очень подкупила поклонников Серены: мало того, что они пожелали теннисистке и Алексу счастливой совместной жизни, так еще и отметили, насколько хорошо она выглядит. Что правда, то правда: Уильямс буквально светится на фотографии и находится в прекрасной форме.

Джерело: graziamagazine.ru