35-летняя Кирстен Данст собирается стать мамой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кирстен Данст, которая счастлива в отношениях со своим бойфрендом, 29-летним актером Джесси Племонсом, заявила, что она готова ненадолго оставить свою карьеру, чтобы стать матерью.

Актриса всю свою жизнь упорно трудилась и посвящала все свое время новым ролям и проектам, а теперь, кажется, впервые задумалась о материнстве. В своем интервью журналу Marie Claire UK она рассказала, что никогда не была «одержима» детьми, однако, когда у нее появилась крестница, то отношения к детям сильно изменилось.

«Я ее очень люблю! Эту любовь невозможно понять, пока ты не прочувствуешь на себе. Однажды я уложила ее спать, а утром, когда она проснулась, то спросила: "Где Кики?". Это так здорово. Я тоже так хочу!», - говорит 35-летняя Данст. «Я работаю с трех лет, пора уже завести детей и расслабиться», - добавила она, очевидно, не предполагая, что расслабиться у нее вряд ли получится. Что об этом думает бойфренд актрисы, она не сообщила, однако хочется верить, что у пары действительно скоро будет прибавление.

Джерело: popcornnews