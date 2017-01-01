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    Шоу-біз

    36-летняя Джессика Симпсон станет мамой в третий раз

    • Сьогодні, 15:36
    • Розсилка
    Джессика Симпсон
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    Джессика Симпсон

    Кажется, в семье 36-летней Джессики Симпсон и 37-летнего Эрика Джонсона грядет пополнение

    По сообщениям западных СМИ, певица станет мамой в третий раз. На такие доводы журналистов натолкнули новые снимки Джессики со свадьбы подруги: надев черное платье-сарафан с поясом на талии, артистка явно не учла, что из-под него будет проглядываться округлившийся живот.

    Несмотря на то, что сама Симпсон и ее супруг пока никак не подтвердили эту информацию, инсайдеры в один голос твердят о беременности певицы. Якобы на свадьбе Джессика даже не притронулась к алкоголю, а так же время от времени поглаживала свой живот. 

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    Джессика Симпсон с мужем на свадьбе подруги

    Джерело: graziamagazine.ru

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