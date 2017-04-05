36-летняя Пэрис Хилтон задумалась о детях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Похоже, что Пэрис Хилтон решила наконец остепениться.

Если раньше в жизни наследницы сети отелей Hilton были одни вечеринки и скандалы, то теперь она всерьез задумывается над своим имиджем и крайне редко попадает в таблоиды в связи с разгульным образом жизни. Сейчас в жизни Пэрис есть любимый мужчина, и она задумалась о ребенке.

36-летняя Пэрис решительно настроена на то, чтобы иметь настоящую семью. Недавно у нее завязался роман с актером Крисом Зилкой, который на пять лет ее младше, однако эти отношения полны счастья и любви. Своими эмоциями Пэрис щедро делиться со своими подписчиками, выкладывая совместные фотографии с Крисом, где часто обращается к нему словами «моя любовь». Она пишет, что им хорошо вместе, и ей очень повезло, что они есть друг у друга. В интервью порталу Е! Хилтон рассказала, что их с Крисом связывают долгие годы дружбы, однако совсем недавно они поняли, что действительно влюблены. «Жду-не дождусь, когда я у меня появится ребенок, - добавила Пэрис. – Я поняла, что самое главное в жизни – семья и дети».

Excited for my love's show #TheLeftOvers premiere tonight! Love my hot date! Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Апр 4 2017 в 6:29 PDT





Джерело: popcornnews