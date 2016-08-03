38-летняя Кортни Кардашьян встречается с 24-летним боксером

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Старшая сестра Ким Кардашьян 38-летняя Кортни встречается с 24-летним манекенщиком, бывшим боксером из Алжира Юнесом Бенджимом.

Звезда реалити тщательно скрывает свой роман, который начался еще в середине прошлого года, от посторонних, и даже самым ловким папарацци крайне редко удается сделать их совместные снимки.

Источник из окружения семьи Кардашьян назвал нового бойфренда знаменитости ее очередным toy boy. Ведь, по словам инсайдера, она постоянно хвастается перед своими подругами и сестрами мускулистым телом Юнеса и говорит, что не может оторвать своих рук от кубиков его накачанного пресса.

О Бенджиме известно, что он родился в Алжире и подрабатывал там в ресторане отца. После юноша занялся профессиональным боксом, но решил связать себя с модельным бизнесом. К 24 годам Юнес уже успел принять участие в рекламных кампаниях Givenchy, Hermes и Ralph Lauren. Бойфренд Кортни, который свободно владеет тремя языками — арабским, английским и французским, живет на два города — в Париже и Нью-Йорке.

Джерело: graziamagazine.ru