40 малоизвестных фактов о звезде «Ла-Ла Ленда» Эмме Стоун



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Январь для киноманов и некоторых редакторов БигПикчи прошел под знаком фильма «Ла-Ла Ленд»: о нем каждый день кто-нибудь пишет в новостных лентах соцсетей, в тематических группах не устают любоваться кадрами с Эммой Стоун и Райаном Гослингом, а наши друзья по несколько дней напевают мелодию City of Stars.

24 января стало известно, что мюзикл номинирован на «Оскар» в 13 категориях, причем среди них и самые престижные («Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль»).

Рассказываем, чего вы наверняка еще не знаете об очаровательной Эмме Стоун, сыгравшей в фильме главную роль.

2. Прежде чем выбрать имя Эмма, Стоун сомневалась между вариантами «Райли» и «Эмили Джи».

3. Актриса выросла в городе Скоттсдейл в штате Аризона. В 11 лет она начала играть в любительском театре.

4. Изначально Эмма Стоун — блондинка. Перекраситься в рыжий ей предложил продюсер фильма «SuperПерцы» Джадд Апатоу перед съемками.

6. Как-то Стоун написала онлайн-рассылку «Нептун» для девочек-подростков. Она вела колонку с советами и писала статьи. 7. По вероисповеданию Эмма Стоун — лютеранка. 8. Впервые она выступила в шесть лет — это был школьный мюзикл ко Дню благодарения под названием No Turkey for Perky («Никакой индейки для хулиганов»). 9. Стоун семь лет носила брекеты. 10. Стоун начинала карьеру с работы в пекарне для собак.

12. До 11 лет у девочки была привычка сосать большой палец. 13. В старших классах Стоун сделала в PowerPoint презентацию «Проект Голливуд», чтобы родители разрешили ей стать актрисой. Презентация шла под песню Мадонны Hollywood. 14. Прежде чем стать известной, Стоун перепела песню Мередит Брукс Bitch в реалити-шоу In Search of the Partridge Family («В поиске Партриджей») на канале VH1. 15. Эмма два года не ходила в школу и училась дома.

17. Малоизвестные работы Эммы Стоун — роли в сериале «Медиум» и в фильме «Малкольм в центре внимания», а еще озвучка персонажа собаки в сериале «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди». 18. В детстве во время занятий гимнастикой Эмма сломала сразу обе руки. 19. Свою визитную карточку — хриплый голос — Эмма объясняет тем, что в младенчестве слишком громко кричала от сильной боли в желудке и надорвала связки. 20. Стоун снималась в провальном ТВ-шоу Drive вместе с Тэрин Мэннинг и Натаном Филлионом (он играл в сериале «Баффи — истребительница вампиров»). В 2007 году шоу закрыли всего после четырех эпизодов. Вскоре после этого вышел фильм «SuperПерцы».

22. В школе Эмма изучала американский жестовый язык и до сих пор иногда его использует. 23. Однажды Эмма Стоун подошла к дому сэра Пола Маккартни с актером Вуди Харрельсоном (они вместе снимались в фильме «Добро пожаловать в Zомбилэнд»). Маккартни приготовил для них вегетарианские бургеры. 24. На запястье Эммы — татуировка с птичьей лапкой, потому что актриса с ее матерью любят песню Битлз Blackbird (в буквальном переводе — «черный дрозд», а на жаргонном языке — «черная девушка»). Эскиз рисунка по просьбе Эммы сделал автор песни Пол Маккартни. 25. Среди звезд индустрии Эмму больше всего восхищают Дайан Китон, Лорн Майклз и Том Хэнкс. Встретив их вживую, актриса плакала. 1 з 8 на весь екран згорнути

26. Стоун участвовала в кастинге к сериалу «Герои», но роль досталась Хейден Панеттьер. Для актрисы это был самый сложный момент в голливудской карьере. 27. С Эммой вели переговоры о съемках в фильме ужасов Гильермо дель Торо «Багровый пик», прежде чем на роль пригласили Миа Васиковску. 28. Чтобы попасть на кастинг к фильму «Отличница легкого поведения», нужно было прислать съемочной команде монолог, записанный на веб-камеру. Эмма часами записывала один и тот же маленький фрагмент, пока ее соседка по комнате не предложила успокоиться и просто отправить его. 29. На какой-то вечеринке Эмма играла на тамбурине на одной сцене с Принцем. Незадолго до выступления она случайно порезалась стеклом, так что играть пришлось с кровоточащей ступней. 30. Любимое ТВ-шоу Стоун — сериал «Доктор Хафф». Любимая книга — «Выше стропила, плотники» Сэлинджера.

32. На съемках постельной сцены для фильма «Отличница легкого поведения» у Эммы случился приступ астмы, пришлось использовать кислородный баллон. 33. Эмма — фанатка группы Spice Girls: они научили ее «девичьей силе» (girl power). Актрисе больше всего нравится Эмма Бантон. А когда Стоун во время интервью неожиданно пришло видео от другой солистки группы Мелани Браун, она расплакалась. 34. Стоун дружит с актрисами Дженнифер Лоуренс, Мартой Макайсак и Шугар Лин Бирд. Они вместе путешествуют и смотрят кино. 35. На съемках «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Эмме больше всего понравилось все крушить и бить стеклянную витрину магазина.

36. До мюзикла «Ла-Ла Ленд» Стоун уже пела в фильмах «Мальчикам это нравится» и «Отличница легкого поведения».

37. Актриса дебютировала на Бродвее, сыграв в новой постановке мюзикла «Кабаре».

38. Эмма Стоун и Райан Гослинг вместе снялись в трех фильмах: «Эта дурацкая любовь», «Охотники на гангстеров» и, собственно, «Ла-Ла Ленд». Их кандидатуры рассматривали для фильма «Фокус», но в итоге главные роли сыграли Уилл Смит и Марго Робби.

39. Лучший совет, который давали Эмме Стоун, — «неудержимо верить в себя и упорно искать способы выразить свою истинную сущность».

40. Эмма верит, что ее покойный дедушка, которого она никогда не видела, оставляет для нее монетки по всему дому.

Джерело: BigPicture