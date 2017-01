40 малоизвестных фактов о звезде «Ла-Ла Ленда» Эмме Стоун

Январь для киноманов и некоторых редакторов БигПикчи прошел под знаком фильма «Ла-Ла Ленд»: о нем каждый день кто-нибудь пишет в новостных лентах соцсетей, в тематических группах не устают любоваться кадрами с Эммой Стоун и Райаном Гослингом, а наши друзья по несколько дней напевают мелодию City of Stars.

24 января стало известно, что мюзикл номинирован на «Оскар» в 13 категориях, причем среди них и самые престижные («Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль»).

Рассказываем, чего вы наверняка еще не знаете об очаровательной Эмме Стоун, сыгравшей в фильме главную роль.

2. Прежде чем выбрать имя Эмма, Стоун сомневалась между вариантами «Райли» и «Эмили Джи».

3. Актриса выросла в городе Скоттсдейл в штате Аризона. В 11 лет она начала играть в любительском театре.

4. Изначально Эмма Стоун — блондинка. Перекраситься в рыжий ей предложил продюсер фильма «SuperПерцы» Джадд Апатоу перед съемками.

8. Впервые она выступила в шесть лет — это был школьный мюзикл ко Дню благодарения под названием No Turkey for Perky («Никакой индейки для хулиганов»).

12. До 11 лет у девочки была привычка сосать большой палец.

13. В старших классах Стоун сделала в PowerPoint презентацию «Проект Голливуд», чтобы родители разрешили ей стать актрисой. Презентация шла под песню Мадонны Hollywood.

14. Прежде чем стать известной, Стоун перепела песню Мередит Брукс Bitch в реалити-шоу In Search of the Partridge Family («В поиске Партриджей») на канале VH1.

15. Эмма два года не ходила в школу и училась дома.