  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    43-летняя Хайди Клум выложила сексуальный снимок в бикини

    • Сьогодні, 14:32
    • Розсилка

    Несмотря на официальное завершение модельной карьеры, 43-летняя Хайди Клум до сих пор принимает участие в различных съемках и хвастается идеальной фигурой.

    Что ж, свое тело модель и вправду очень любит: Хайди строго следит за питанием и усердно занимается спортом, а результаты своих трудов выкладывает в соцсеть.

    Читайте також

    Не исключение и этот раз: на днях звезда поделилась сексуальным снимком, где стоит у балкона в бикини и кепке. Фото Клум никак не подписала, однако оставила загадочный смайлик в виде сердца.

    Поклонники, конечно, же сразу оценили стройные и подтянутые формы Хайди, однако их больше заинтересовала подпись к фото. По мнению фанатов, снимок сделал возлюбленный модели, однако они не смогли понять, кто именно — ее давний бойфренд Вито Шнабель или уже кто-то другой.

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ