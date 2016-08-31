43-летняя Хайди Клум выложила сексуальный снимок в бикини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несмотря на официальное завершение модельной карьеры, 43-летняя Хайди Клум до сих пор принимает участие в различных съемках и хвастается идеальной фигурой.

Что ж, свое тело модель и вправду очень любит: Хайди строго следит за питанием и усердно занимается спортом, а результаты своих трудов выкладывает в соцсеть.

Не исключение и этот раз: на днях звезда поделилась сексуальным снимком, где стоит у балкона в бикини и кепке. Фото Клум никак не подписала, однако оставила загадочный смайлик в виде сердца.

Поклонники, конечно, же сразу оценили стройные и подтянутые формы Хайди, однако их больше заинтересовала подпись к фото. По мнению фанатов, снимок сделал возлюбленный модели, однако они не смогли понять, кто именно — ее давний бойфренд Вито Шнабель или уже кто-то другой.

Джерело: graziamagazine.ru