  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    43-летняя Хайди Клум засветилась на пляже с молодым женихом

    • Сьогодні, 14:37
    • Розсилка

    Модель загорала на пляже, а ее бойфренд занимался серфингом

    Модель Хайди Клум отправилась на отдых на Коста Рику. Компанию звезде составил на 13 лет моложе ее бойфренд.

    Красавица в бикини загорала на пляже, пока ее жених Вито Шнабель занимался серфингом.

    На Хайди был купальник ее собственного бренда. Кроме купальников модель выпускает свою линию белья.

    «Мы представляем современные вещи с акцентом на моем стиле - мягкие чашки с глубоким вырезом», - говорила модель.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    43-летняя Хайди Клум засветилась на пляже с молодым женихом
    43-летняя Хайди Клум засветилась на пляже с молодым женихом
    43-летняя Хайди Клум засветилась на пляже с молодым женихом
    43-летняя Хайди Клум засветилась на пляже с молодым женихом
    43-летняя Хайди Клум засветилась на пляже с молодым женихом
    43-летняя Хайди Клум засветилась на пляже с молодым женихом
    43-летняя Хайди Клум засветилась на пляже с молодым женихом
    43-летняя Хайди Клум засветилась на пляже с молодым женихом

    Источник: dailymail.co.uk

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ