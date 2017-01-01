43-летняя Хайди Клум засветилась на пляже с молодым женихом

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Модель загорала на пляже, а ее бойфренд занимался серфингом

Модель Хайди Клум отправилась на отдых на Коста Рику. Компанию звезде составил на 13 лет моложе ее бойфренд.

Красавица в бикини загорала на пляже, пока ее жених Вито Шнабель занимался серфингом.

На Хайди был купальник ее собственного бренда. Кроме купальников модель выпускает свою линию белья.

«Мы представляем современные вещи с акцентом на моем стиле - мягкие чашки с глубоким вырезом», - говорила модель.

Источник: dailymail.co.uk