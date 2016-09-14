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    Шоу-біз

    44-летняя Джери Холлиуэлл стала мамой во второй раз

    • Сьогодні, 01:05
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    В семье Джери Холлиуэлл произошло радостное событие: «перчинка» стала мамой во второй раз! Звезда подарила своему супругу руководителю команды «Формулы-1» Кристиану Хорнеру сына.

    Экс-солистка группы Spice Girls сама поделилась приятной новостью, написав сначала в Twitter пол малыша и его вес: 3 килограмма 170 граммов. А потом, опубликовала в Instagram трогательное фото с новорожденным.

    Hello.

    Фото опубликовано Geri Horner (@therealgerihalliwell)

    Montague George Hector Horner arrived this morning, a beautiful little brother for Bluebell and Olivia #amazing-day #grateful #monty

    Фото опубликовано Geri Horner (@therealgerihalliwell)

    Известно, что для Джери Холлиуэлл и ее супруга 42-летнего руководителя команды «Формулы-1» Кристиана Хорнер это будет первый общий ребенок. Экс-солистка Spice Girls уже воспитывает десятилетнюю дочь от режиссера Саши Джерваси.

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