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    Шоу-біз

    44-летняя Гвинет Пэлтроу выходит замуж

    • Сьогодні, 16:22
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    По информации западных таблоидов, 44-летняя Гвинет Пэлтроу собирается выйти замуж за своего 46-летнего бойфренда, сценариста и продюсера «Американской истории ужасов» Брэда Фэлчака.

    Об этом сообщил тайный источник из окружения актрисы. По его словам, влюбленные постоянно разговаривают о браке и семейной жизни и уже скоро объявят о помолвке. Инсайдер отметил, что Брэд пока не делал предложение Гвинет. Как оказалось, он ждет подходящего момента, который судя по всему наступит со дня на день.

    Пэлтроу воспитывает двоих детей от барка с Крисом Мартином — 12-летнюю Эппл и 10-летнего Мозеса. С музыкантом актриса рассталась в марте 2014 года, прожив с ним более 10 лет. Сейчас у бывших супругов идеальные отношения — они называют друг друга лучшими друзьями и много времени проводят вместе. По словам тайного источника, и дети, и экс-супруг Пэлтроу одобрили ее избранника.

    Джерело: graziamagazine.ru

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