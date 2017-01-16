46-летняя Наоми Кэмпбелл снялась топлес в новой рекламе Givenchy Jeans

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46-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной фотосессии весенне-летней коллекции Givenchy Jeans.

Об этом сообщил художественный руководитель женской линии одежды компании Риккардо Тиши, который опубликовал фотографии и промо-ролик с участием модели в инстаграм. Съемка традиционно выполнена в стилистке прошлых лет. Компанию Наоми на съемочной площадке составил молодой манекенщик Джастин Леви.

На одном из фото Кэмпбелл топлес сидит на плечах своего партнера. Судя по всему, именно этот кадр стал имиджевым для Givenchy Jeans. Тиши не забыл упомянуть в своей публикации в Сети о многолетней дружбе с Наоми, которая неоднократно участвовала в показах бренда и представляла его в различных рекламных съемках.

Джерело: graziamagazine.ru