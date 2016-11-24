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    48-летняя Кайли Миноуг разорвала помолвку с молодым возлюбленным из-за измены

    • Сьогодні, 11:05
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    Еще совсем недавно 48-летняя Кайли Миноуг рассказывала журналистам о своем счастье и подготовке к свадьбе с 29-летним Джошуа Сассом, то сегодня стало известно, что певица разорвала помолвку.

    Как сообщают источники газеты The Sun, Кайли сняла кольцо из-за измены актера с 34-летней испанской актрисой Мартой Миланс.

    «На Кайли невозможно смотреть без слез, — говорит инсайдер. — Она думала, что он — ее единственный, что он любит ее». По всей видимости, Джошуа хорошо играл: ведь, если верить тем же источникам, роман с Мартой у актера давно. В прошлом году они познакомились на съемках сериала «Завтра не наступит», и между ними сразу завязался роман. «Все были в курсе их отношений. Но до Кайли, видимо, слухи дошли только сейчас», — признался инсайдер.

    Напомним, в феврале прошлого года Джошуа Сасс и Кайли Миноуг объявили о помолвке. Однако торжество, которое должно было состояться летом, неожиданно перенесли на неопределенный срок. Все дело в том, что пара хотела пожениться в Австралии, на родине певицы, где запрещены однополые браки. А это, по словам Джошуа, противоречит их принципам и мировоззрению.

    @sayidodownunder @joshuasasse #partnerlook #Australia #equality

    Фото опубликовано Kylie Minogue (@kylieminogue)

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