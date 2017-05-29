49-летняя Памела Андерсон показала соблазнительные формы в откровенном платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Многие заметили, что на вечеринку звезда пришла без нижнего белья

49-летняя Памела Андерсон продолжает удивлять общественность интригующими нарядами. Сначала звезда появилась в откровенном платье, демонстрируя свой пышный бюст в Монако, а уже через два дня Памела затмила всех на официально открытии клуба Playa Padre на пляже в Марбелье, Испания.

Андерсон надела полупрозрачное платье с открытыми плечами. Благодаря прозрачным вставкам в зоне декольте и на бедрах, многие заметили, что звезда «Спасателей Малибу» (Baywatch) пришла без нижнего белья. Эти пикантные места «прикрывали» только стразы. Свою красоту звезда подчеркнула вишневым блеском для губ и черным карандашом для глаз.





Вечеринка прошла на славу — это видно по снимкам, на которых Андерсон позирует в мокром от воды наряде. В таком виде знаменитость, как признались многие пользователи, стала похожа на русалку.

Напомним, что 1 июня в российский прокат выйдет ремейк картины «Спасатели Малибу» (Baywatch) с Дуэйном Джонсоном и Заком Эфроном. Фильм вдохновлен сериалом 90-х, где Памела Андерсон блистала в знаменитом красном купальнике. Однако сюжетная линия мало схожа с культовым сериалом.





Джерело: Spletnik