5 лучших выступлений финалистки «Голосу країни-7» Ингрет Костенко

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Очаровательная Ингрет Костенко

«Космическая» девушка вышла в финал проекта, но уступила победу священнику Александру Клименко

Ингрет Костенко, участница команды Потапа на грандиозном вокальном шоу «Голос країни-7», с 11 лет пишет песни и больше всего любит мистику. Девушка называет свою музыку «космической» и мечтает доказать всем, что не стоит зацикливаться только на работе или быту. Юная певица пришла на шоу «Голос країни- 7», чтобы заставить людей поверить в сказку.

Отец Ингрет военный и служит в АТО. Однако он успевает следить за судьбой дочери на проекте, поддерживает, смотрит выступления и даже читает комментарии в соцсетях. Именно отцу Ингрет посвятила свое победное полуфинальное исполнение песни «Любимый».

На «слепых прослушиваниях» Ингрет заворожила тренеров песней Палагея «Птичка» и развернула все четыре кресла. Звездные тренеры отчаянно боролись за уникальный голос, но девушка решила присоединиться к команде Потапа.

На этапе «вокальных боев» Ингрет Костенко пришлось столкнуться с сильноголосым многодетным отцом Олегом Степаненко. Дуэт невероятно трогательно исполнил песню Океан Эльзы «Отпусти».

На нокаутах, несмотря на безумное волнение, Ингрет спела песню «What Kind Of Man» Florence ft. The Machine так, что танцевал весь зал. Звездные тренеры единогласно отдали Ингрет первенство.

В четвертьфинале, когда в борьбе столкнулись сильнейшие, Ингрет исполнила украинскую народную песню «Ой, летела кукушка». Глубокое и одновременно трогательное исполнение задело тончайшие струны души звездных тренеров и зрителей.

Конкуренты Ингрет Костенко не раз говорили, что девушка талантлива не по возрасту. В 19 лет она не боится рисковать и экспериментировать со стилем и манерой исполнения.