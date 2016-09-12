50-летняя Джанет Джексон впервые стала матерью

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Певица родила сына

Начинаем день с приятных новостей: 50-летняя Джанет Джексон и ее супруг катарский миллионер Виссам аль-Ман впервые стали родителями.

3 января младшая сестра Майкла Джексона родила сына, которого назвали Иссой аль-Маном. Пока новоиспеченные родители хранят молчание, радостную новость подтвердила их представительница: «Джанет родила без осложнений, а сейчас восстанавливает силы в клинике». Поздравляем!

Напомним, о беременности певицы стало известно еще в мае: тогда Джанет отменила свое мировое турне, сообщив, что хотела бы сосредоточиться на планировании семьи. Тогда эта новость вызывала многочисленные споры в сети: одни поклонники были безумно счастливы за певицу, другие — были всерьез обеспокоены за ее здоровье. Сама Джексон подтвердилабеременность лишь в октябре, снявшись для журнала People.

Джерело: graziamagazine.ru