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    Шоу-біз

    51-летняя Ассия Ахат обнажилась для обложки нового альбома

    • Сьогодні, 17:47
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    Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат, которая достаточно долго находилась в тени, презентовала новый трек «Переплетает».

    Для того, чтобы привлечь к событию больше внимания, трек получил откровенную обложку, для которой 51-летняя артистка снялась обнаженной.

    Сама Ахат называет композицию очень личной и чувственной и обещает, что композиция станет новым витком в ее карьере.. "Прежде всего это – очень личная песня! Одним словом – моя! Послушайте, чтобы в этом убедиться",– интригует певица. 

    Ассия Ахат несколько лет назад пропала с радаров, она жила в США и не выступала в Украине. Ассия прославилась благодаря сочетанию эстрадной и классической музыки.


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    Ассия Ахат

    В прессе активно обсуждали личность супруга певицы Игоря Баленко, которого называют гипермаркетовым олигархом. Он является основным совладельцем и председателем наблюдательного совета ЗАО "Фуршет". Совместно с французами развивает в Украине сеть гипермаркетов Auchan и ТРЦ Immochan.

    Джерело: Апостроф

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