51-летняя Синди Кроуфорд призвала не стесняться целлюлита



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В недавнем интервью 51-летняя Синди Кроуфорд, которую многие считают эталоном женственности, откровенно рассказала об отношении к своей фигуре и своим недостаткам.

Супермодель 90-х категорически против культа «безупречной» красоты, которая создается с помощью ретуши и фотошопа. По словам Кроуфорд, у нее есть целлюлит, но она не делает из этого трагедию и не стесняется носить бикини.

Раньше Кроуфорд очень переживала, что не соответствует модельным стандартам, и ее размер немного больше, чем у других девушек в индустрии, о чем даже написала эссе: «У меня никогда не было фигуры, как у модели. Даже когда в моде были здоровые девушки, мои формы казались на их фоне более пышными. Сейчас модели становятся все тоньше, а размерный ряд — меньше. Но я не собираюсь втискиваться в эти стандарты. Неважно, насколько ты в себе уверенна, но когда тебе дают брюки, в которые ты не влезаешь, то чувствуешь себя ужасно».

Однако сейчас счастливая женщина, жена и мать предпочитает наслаждаться жизнью и своим телом, принимая в том числе и возрастные изменения, как должное. «Я сейчас не такая, как была в 20 или 30 лет, но моя задача состоит в том, чтобы принимать свой возраст и свою жизнь».

Впрочем, моменты сомнений у Кроуфорд иногда бывают: «Я нормальная женщина, и иногда чувствую себя отлично, а в другой момент я думаю: «О боже, все ужасно». Но такие моменты, действительно, редкость. Потому что супермодель не только правильно питается, но и ведет активный образ жизни, а также не забывает об уходе за телом.

Джерело: graziamagazine.ru