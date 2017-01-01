51-летняя супермодель показала аппетитные формы в крошечном бикини на Сейшелах

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Элизабет Херли

Новые снимки актрисы показывают результат правильного ухода за собой

Элизабет Херли вновь показала поклонникам, как совмещает приятное с полезным: 51-летняя звезда отдыхает на острове Фрегат, который входит в состав Сейшельских островов, и использует местные пейзажи в качестве живописного фона на снимках новых купальников своего бренда.

Актриса, используя Instagram, давно сама демонстрирует продукцию марки Elizabeth Hurley Beach, выпускающей пляжную одежду. На этот раз новые крошечные бикини она отвезла туда, где лежит белый песок и бегут волны Индийского океана.

«Освободите своего внутреннего язычника»,– с таким призывом обратилась к фолловерам Херли, опубликовав видео, в котором бежит по пляжу.

Новые снимки актрисы показывают результат правильного ухода за собой, некоторые секреты которого она ранее раскрывала. К примеру, Элизабет полчаса в день посвящает быстрой ходьбе, а также йоге и пилатесу, старается пить много воды и исключила из рациона хлеб, пасту, сыр, чипсы и другие вредные продукты.





Джерело: Spletnik