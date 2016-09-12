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    52-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Пекинском кинофестивале

    • Сьогодні, 12:50
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    <span>Моника Беллуччи</span>
    Моника Беллуччи

    52-летняя Моника Беллуччи вновь доказала, что ее красота вне времени и вне конкуренции.

    Признанная во всем мире икона стиля и одна из самых красивых кинодив стала гостьей Пекинского кинофестиваля. На красную дорожку итальянка вышла дважды в разных нарядах.

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    Оба раза публика была поражена ее внешностью и умением подбирать себе восхитительные наряды. В первый раз Моника появилась на фестивале в черном платье в белый горошек. Этот женственный туалет актриса дополнила черными босоножками на высоких каблуках и крупными солнцезащитными очками. Во второй раз Беллуччи покорила поклонников и коллег невероятным красным платьем с глубоким декольте. Закрытый наряд звезды был украшен длинным полупрозрачным шлейфом. Свой яркий, но в то же время элегантный образ, она дополнила крупной подвеской из белого металла.

    Каждый выход итальянки в свет производит невероятный фурор среди ее поклонников. Моника является наглядным примером того, как красивая женщина может достойно принимать свой возраст и выглядеть при этом сногсшибательно. По словам артистки, у нее нет секретов молодости — она просто радуется жизни и никогда не забывает о том, что она женщина.

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    52-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Пекинском кинофестивале
    52-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Пекинском кинофестивале
    52-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Пекинском кинофестивале
    52-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Пекинском кинофестивале
    52-летняя Моника Беллуччи произвела фурор на Пекинском кинофестивале
    East News

    Джерело: graziamagazine.ru

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