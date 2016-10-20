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    54-летняя Деми Мур наделала шуму на вечеринке Harper's Bazaar

    • Сьогодні, 11:08
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    Несмотря на впечатляющий наряд, макияж актрисы был сдержанным и почти незаметным

    Сейчас 54-летняя Деми Мур не так часто появляется на светских вечеринках как раньше, но если и приходит куда-то, то на следующий день все издания пестрят ее именем.

    В среду вечером, 19 апреля, звезда посетила вечеринку в честь 150-летия легендарного глянца Harper's Bazaar, где с удовольствие позировала приглашенным фотографам. А похвастаться Деми было чем — фигурой и моложавым видом: актриса надела асимметричную кожаную юбку миди черного цвета и подчеркнула талию ремнем с люверсами.

    Металлические люверсы повторялись и на верхней части наряда Деми — на белой футболке. Дополнила свой образ звезда лакированными туфлями Christian Louboutin. Несмотря на такой впечатляющий наряд, макияж актрисы был сдержанным и почти незаметным. Деми сделала ставку на естественность, ограничившись лишь подводкой и тушью.

    К слову, вечеринку также посетили и другие голливудские знаменитости: Кендалл и Крис Дженнер, Кристи Бринкли, Приянка Чопра, Ральф Лорен, Зак Позен и многие другие.

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    54-летняя Деми Мур наделала шуму на вечеринке Harper's Bazaar
    54-летняя Деми Мур наделала шуму на вечеринке Harper's Bazaar
    54-летняя Деми Мур наделала шуму на вечеринке Harper's Bazaar
    54-летняя Деми Мур наделала шуму на вечеринке Harper's Bazaar
    54-летняя Деми Мур наделала шуму на вечеринке Harper's Bazaar


     

    Джерело: Spletnik

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