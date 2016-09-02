57-летняя модель снялась в роскошной рекламе нижнего белья



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бодипозитив теперь в тренде, и надеемся, что совсем скоро и возрастные, и полнотелые модели станут в модной индустрии обычным делом, и их, наконец, перестанут называть «неформатом».

Сейчас и на подиуме, и в рекламных кампаниях появляется все больше разнообразия, и последняя съемка новозеландского бренда нижнего белья Lonely — тому доказательство. Главной героиней соблазнительных и честных снимков стала 57-летняя модель Мерси Брюэр.

Ее карьера манекенщицы началась в 80-х, и пока она не стремится ее заканчивать. Она выглядит вполне уверенно в прозрачных кружевных трусиках и лифах: стесняться ей явно нечего.

«Бьюти-индустрия и модный бизнес всегда были одержимы юностью. Но в реальной жизни мы все стареем. И в этом процессе есть нечто замечательное», — так прокомментировала Мерси свое участие в резонансной рекламной кампании. «Я считаю, что мы живем сейчас в такое время, когда красота женщин в возрасте стала неожиданным откровением для всех. Если каждый из нас этого не признает, мы откажемся от будущего». Сильные слова, с которыми трудно поспорить, особенно глядя на потрясающие ретро-снимки, сделанные в одном из особняков Новой Зеландии.

Джерело: graziamagazine.ru