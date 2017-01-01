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    5'Nizza выпустила клип о страхе и вере

    • Сьогодні, 15:46
    • Розсилка

    Украинская группа 5'Nizza презентовала новую видеоработу на песню «Самолет»

    В клипе участники группы Сергей Бабкин и Андрей Запорожец разыграли сцены различных бытовых казусов.

    5'Nizza выпустила новый видеоролик из третьего студийного альбома КУ. Данная пластинка первой за последние 12 лет.

    Режиссер свежего клипа выступил Максим Ксенда.

    Самолет – песня о страхе, когда все наверху, а ты внизу, о вере в то, что долетим, минуя все переживания, о том, чтобы перелететь из жизни в жизнь. 

    Композиция вошла в третий студийный альбом группы, «КУ», релиз которого состоялся в феврале. Он стал первой пластинкой 5'Nizza за последние 12 лет.

    Напомним, 5'Nizza – дуэт Андрея Запорожца и Сергея Бабкина, созданный в начале 2000-х. Коллектив распался в 2007 году, выпустив к этому времени два альбома. В 2015 году музыканты воссоединились.

     

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