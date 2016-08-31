62-летняя Лайма Вайкуле перенесла тяжелую операцию
- Сьогодні, 17:00
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62-летняя Лайма Вайкуле объявила поклонникам, что она вынуждена отменить все запланированные на февраль концерты.
Причиной таких изменений в графике певицы стала серьезная травма ноги, которую она получила во время катания на горнолыжном курорте. Судя по сообщению звезды, она сейчас находится в США, где врачи уже прооперировали артистку и занимаются ее восстановлением.
«К сожалению вынуждена отменить все концерты февраля, немного не расчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах и повредила ногу. Уже сделана операция и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь. Надеюсь на понимание моего слушателя. Концерты не отметаются, а состоятся в марте как только я вернусь из США, где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора. Всех люблю и жду встречи», — написала Лайма на своей странице в инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
К сожалению вынуждена отменить все концерты февраля , немного не расчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах и повредила ногу. Уже сделана операция и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь .. Надеюсь на понимание моего слушателя . Концерты не отметаются, а состоятся в марте как только я вернусь из США , где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора . Всех люблю и жду встречи #laima #vaikule #лаймавайкуле