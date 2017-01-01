63-летняя профессор стала иконой стиля Нью-Йорка

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Профессор социологии Лин Стейлер разрушила все стереотипы о возрасте и стала одним из самых популярных фешн-блогеров Нью-Йорка

Лин Стейлер живет в Нью-Йорке и преподает студентам Фордемского университета. Жизнь 63-летней женщины изменилась в тот момент, когда Лин решила завести персональный блог о стиле в соцсети. Женщина зарегистрировалась под псевдонимом Accident Acon и не могла даже предположить, что ее увлечение разнообразными модными образами через год соберет аудиторию из ста тысяч подписчиков. Идея о создании страницы появилась у преподавательницы после того, как журналисты решили, что она знаменитость на мероприятии New York Fashion Week . Неугомонные фотографы приняли Стейлер, оказавшуюся там по воле случая, за одну из модных стилистов и принялись делать многочисленные снимки.

«Фотографы окружили меня и начали снимать. Два японских журналиста принялись задавать вопросы. Вокруг собрались туристы и фоткали все это на телефоны, думая, что перед ними шишка из мира моды. Я была в растерянности, но тут подошла подруга, и мы начали хохотать над этой ситуацией» - вспоминает Лин.

Так и оказалось, что мода это самое настоящее призвание 63-летней женщины. Лин Стейлер начали приглашать на съемки для популярных брендов Uniqlo, Refinery29 и Mango, печатать в журналах о моде, а одно из самых известных модельных агентств Elite Model даже заключило с ней полноценный модельный контракт. Стейлер, несмотря на такую огромную популярность среди прогрессивной молодежи, абсолютно не скрывает свой возраст. Женщина не пытается казаться моложе, не закрашивает седину, публикует фотографии с минимальным количеством редакторов и популяризирует актуальность натуральной красоты в проекте All Women Project.

«Мода и мой стиль помогают бороться с той невидимостью, которую несет с собой возраст, - делится блогер в своих интервью - Я уверена: если чувствуешь себя комфортно в своей одежде, совершенно не важно, сколько тебе лет, — ты будешь выглядеть естественно и прекрасно».

Как-то журналисты спросили Лин Стейлер: «Что вы думаете, когда слышите эту расхожую фразу: «одеваться нужно по возрасту»?»

«Вы и правда у меня это спрашиваете? – рассмеялась женщина. - На самом деле в нашей речи есть масса способов контролировать поведение людей, и эта фраза — способ поставить на место женщин в возрасте. Я уверена: если чувствуешь себя комфортно в своей одежде, совершенно не важно, сколько тебе лет, — ты будешь выглядеть естественно и прекрасно».