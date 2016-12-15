67-летняя Анна Винтур впервые станет бабушкой

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Признанная икона моды Анна Винтур скоро примерит новую для себя роль бабушки: невестка журналистки Элизабет Кордри беременна.

О радостном событии стало известно благодаря новому снимку в «Инстаграме» Лиззи, на котором отчетливо видны приятные изменения в фигуре девушки. Пока ни сама Анна, ни Элизабет, ни сын главреда американского Vogue Чарльз Шаффер не прокомментировали эту информацию, что не удивительно: семейная пара не ведет медийный образ жизни, а Винтур, как известно, о своей личной жизни не распространяется.

Снимок беременной Элизабет Кордри (слева) с подругами

Напомним, сын Анны Винтур от первого брака с Дэвидом Шаффером Чарльз женился на Элизабет Кордри в 2014 году в Лонг-Айленде. Также у журналистки есть дочь Би, которая пока не связала себя узами брака.

Джерело: graziamagazine.ru