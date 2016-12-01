7 доказательств того, что Франка Соццани — гений

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Самые важные достижения главреда итальянского Vogue

22 декабря Франка Соццани скончалась после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью. Уроженка города Мантуя, итальянка до мозга костей, известный филантроп и посол доброй воли ООН, Франка 28 лет возглавляла Vogue Italia — она сумела превратить его в конкурентоспособное издание (притом что выходит журнал исключительно на итальянском) и одну из лучших платформ для молодых фотографов и дизайнеров, пишет buro247.ua.

Более того, итальянская версия Vogue считается чуть ли не самым провокационным изданием во всем семействе Conde Nast — потому что Франка смело озвучивала те вопросы, которые казались ей важными, и ничего не боялась. Она говорила о расизме, домашнем насилии, пластической хирургии, экологических катастрофах и болезнях современного общества. Она была вдохновляющим человеком и гением медиа.

Мы собрали 7 фактов, которые это доказывают.

1. Едва став главным редактором, Франка заявила, что не поддерживает идею того, что кутюр должен быть исключительно итальянским, — а ведь именно так тогда считали в консервативном итальянском обществе. Местные покупатели предпочитали поддерживать только "своих" дизайнеров. Поэтому на одну из первых своих обложек Соццани поместила Yves Saint Laurent — и впустила в Италию иностранный кутюр.

2. Она была первой, кто поднял вопрос о расизме в моде и культуре. В 2011-м Франка выпустила Black Issue — номер, для которого снимались исключительно чернокожие модели. В Великобритании и США журнал раскупили за три дня, и издательство было вынуждено допечатать 60 000 копий. Выпуск стал самым продаваемым за всю историю Vogue.

3. Еще один вопрос, который она считала безусловно важным, — борьба с анорексией. Франка выступала против излишней худобы моделей и всячески поддерживала девушек с формами. Она запустила Vogue Curvy — раздел vogue.it, где plus-size-блогеры дают советы о том, какую одежду стоит носить женщинам, чьи фигуры не вписываются в общепринятые представления об "идеальных формах". Затем Соццани призвала итальянское правительство запретить деятельность сайтов, популяризирующих анорексию. И наконец, выпустила еще один провокационный номер — на страницах журнала plus-size-модели потягивали шампанское в Chanel, Dior и Givenchy.

4. Соццани написала несколько книг, посвященных фотографии, моде и дизайну. Например, Visitors — путеводитель по 20 музеям флорентийской биеннале моды и искусства, A Noir — исследование черного цвета в моде и искусстве, Valentino's Red Book и Avedon Fashion 1994—2000 — о работах своих любимых творцов, и Artists At Work — о самых важных художниках Британии.

Кроме того, Франка вела собственный блог на Vogue.it — там она затрагивала абсолютно все темы, которые были ей близки и интересны, — от экологических вопросов до того, как правильно расценивать тренды нового сезона. Блог был самым посещаемым разделом сайта.

5. Соццани была одним из основателей некоммерческого фонда Child Priority, созданного Conde Nast и занимающегося поддержкой молодых талантов.

Vogue Italia всегда слыл самым крутым журналом в плане съемок — с Франкой с удовольствием работали Питер Линдберг, Эллен фон Унверт, Паоло Роверси, Брюс Вебер и Стивен Мейзел. Последний снимал для Соццани каждую обложку с момента ее назначения — 28 лет лишь с одним перерывом.

Кроме именитых фотографов, которым Франка давала абсолютную свободу действий, она рассказывала о творчестве молодых или пока еще неизвестных мастеров. В июне 2016-го Vogue запустил новый раздел, посвященный фотографии, — PhotoVogue. В нем собраны последние новости из мира фото, а также гигантская энциклопедия, а точнее, каталог профилей всех значимых фотографов мира. Именно к открытию PhotoVogue Соццани объявила конкурс на звание лучшего фотографа. Тогда лучшими в художественной фотографии были названы украинцы Synchrodogs.

6. Достижения Франки были не раз отмечены мировым сообществом: она получала премии за работу по продвижению итальянской моды, за вклад в развитие Милана как одной из главных модных мировых столиц, за покровительство, которое она оказывает искусству всех форматов, орден Почетного легиона из рук президента Франции Николя Саркози. Она стала послом доброй воли в Fashion 4 Development, которая вместе с Организацией Объединенных Наций занимается решением проблем бедности и неравенства полов. Наконец, совсем недавно, в декабре 2016-го, ей в рамках одной из самых важных премий в индустрии моды — The Fashion Awards — вручили награду Swarovski за позитивные изменения в модной индустрии.

7. Вклад Соццани в моду настолько весом, что рано или поздно о ней должна была появиться документальная картина. В 2016-м на кинофестивале в Венеции дебютировала лента Franca: Chaos and Creation о главном редакторе итальянского Vogue, которую снял ее собственный сын, режиссер Франческо Карроззини. Говорят, Франка была очень близка с сыном, и он вдохновлялся ею и как личностью, и как профессионалом.

"Когда умер мой отец, я понял, что мать — единственное, что у меня осталось. Я решил снимать ее, чтобы наша связь стала крепче, — говорит Франческо. — Также я хотел понять, почему она принимала те или иные решения в разные периоды своей жизни, хотел увидеть изнанку модной индустрии и рассказать историю ее невероятной карьеры".





