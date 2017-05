71-летняя Шер выступила на сцене полуобнаженной

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Главным событием на Billboard Music Awards стало выступление эпатажной певицы Шер, которая ошеломила всех поклонников своим выступлением

На церемонии Billboard Music Awards в Лас-Вегасе, среди таких мировых звезд как: Дрейк, Ники Менаж, Селин Дион, выступила легендарная исполнительница Шер. Знаменитость отметила свой день рождения накануне. Легендарной артистке исполнился 71 год. Как сообщает People, на церемонии Шер исполнила главные хиты 90-х Believe и If I Could Turn Back Time.

Особенно впечатлили фанов смелые и откровенные наряды певицы. На сцену в платиновом парике и в бра, украшенном камнями, Шер вышла с перфомансом к песне Believe. Поклонники смогли разглядеть практически каждую часть обнаженного тела 71-летней Шер и это ее абсолютно не смущало. Еще бы, ведь своей физической формой певица впечатляет и сегодня. If I Could Turn Back Time, по традиции, Шер исполнила в своем легендарном черном жакете из кожи, надетым поверх черного прозрачного боди.

Восторженные фаны уже сравнивают шикарную певицу с героем фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона», который с годами лишь молодел. Фотографии знаменитости во всю обсуждают в соцсетях.