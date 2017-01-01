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Женская демонстрация за «хлеб и мир» в Петрограде

Как День борьбы за права женщин превратился в конфетно-букетный праздник

Вряд ли суфражистки начала 20-го столетия могли представить, что так называемый Международный день солидарности женщин в борьбе за свои права через 100 лет приобретет совсем другое направление, абсолютно отличное от того, за что они боролись.

Хотя с развалом Советского Союза в Украине и продолжают отмечать «8 Марта», праздник давно утвердился в умах всех мужчин страны, как «день, когда принято дарить цветы и мыть посуду». Только феминистки в этот день пытаются рассказать о первоначальном значении праздника, когда принято напоминать мужчинам всего мира о правах женщин.

«Скотч» решил напомнить, как зародился праздник «8 Марта», за что боролись феминистки и как «Женский день» приобрел свое современное обличье.

Как все начиналось

Женская демонстрация в Нью-Йорке, США, 1909 год

В феврале 1909 года женщины Нью-Йорка вышли на улицы с требованием равной оплаты труда и предоставлением женщинам права голосовать. Немецкие социалистки и небезызвестная коммунистка Клара Цеткин на пару с Розой Люксембург в следующем году на Женской конференции согласились, что необходим праздник, который бы продвигал равные права для женщин, в том числе и суфражистские идеи.

В СССР, в том числе и Украину, праздник пришел в феврале 1917 года – по стране прокатились забастовки текстильщиц и шествие с требованием прав для женщин. В дальнейшем, между прочим, протесты за женские права стали одной из причин февральского военного переворота и прихода к власти хунты большевиков.

Женский праздник вполне вписывался в идеологию коммунизма, поэтому вожди пролетариата прочно закрепили его в советской традиции, правда, до 70-х годов 20-го века «8 Марта» ассоциировалось исключительно с борьбой за права женщин.

Тюльпаны, мимозы и конфеты

Как исковеркали значение праздника в СССР

Трудно сказать, когда именно произошел перелом в традиции празднования «8 Марта», но сейчас мало кто на просторах бывшего Союза вспомнит о правах женщин, зато о том, что на праздник надо купить цветы и не забыть поздравить маму знает каждый мужчина.

Существует мнение, что причина изменения традиции – политика советского руководства. Еще в 30-ые годы в СССР свернули деятельности женских организаций, которые отстаивали права слабого пола. Риторика праздника приобрела совсем другой характер – теперь воспевалась не борьба за права, а женские красота и материнство. Отсюда и пресловутые тюльпаны, и конфеты, и остальные атрибуты праздника.

Выходным днем «8 Марта», кстати, стал при Брежневе в 1966 году, окончательно утратив свое первоначальное значение.

Что сегодня происходит с «8 Марта»?

В Украине отношение к празднику «8 Марта» неоднозначное

В украинском обществе идет активная дискуссия: стоит ли праздновать «8 Марта», как при Советском Союзе или же стоит отменить государственный выходной и примкнуть к традициям мировых держав, которые в этот день пытаются обратить внимание на ущемление женских прав.

В связи с декоммунизацией советских праздников Институт национальной памяти в перечень государственных праздников Украины предложил не вносить международный женский день и вместо этого завести новую традицию - сделать выходным 9 марта и отмечать его как Шевченковский день.

На сайте Кабинета министров Украины украинцев приглашают подключиться к обсуждению проекта закона и вносить свои предложения до 1 марта 2017 года.

Таким образом, пока законопроект не прошел обсуждение и не принят в Верховной Раде, «8 марта» в Украине остается выходным днем и государственным праздником.

В Украине активно действуют женские организации, которые собирают марши феминисток, устраивают тематические мероприятия и всячески заявляют о женских правах.

Ретроградная часть общества по-прежнему празднует 8 Марта, как дань традиции – мужчины спешат купить любимым цветы, на работе сотрудницам дарят ландыши, а в школах дети поздравляют с праздником мам.