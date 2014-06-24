85-летняя модель эффектно закрыла кутюрный показ в Париже



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закрывать показы на неделях моды — привилегия топ-моделей вроде Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, но сейчас мода активно избавляется от стереотипов.

Ну, а китайский дизайнер Гуо Пей за идеей в карман не полезет: на финальный выход в своем шоу haute couture, состоявшемся в минувшую среду в Париже, она пригласила известную возрастную модель Кармен Делль' Орефиче.

Впечатляющий алый наряд с мантией из кроваво-красного кружева и короной из кристаллов того же оттенка сделали из самой пожилой манекенщицы в мире настоящую королеву червей. Как верные пажи, ее вели под руку два манекенщика в трико, хотя есть ощущение, что это было сделано скорее ради театрального эффекта, нежели по необходимости. Такой идеально срежиссированный перфоманс для Гуо Пей вполне привычен: стоит хотя бы вспомнить грандиозное желтое платье Рианны на Балу Института костюма 2015 года, которое затмило все остальные на той красной ковровой дорожке.

А что касается феноменальной Кармен, она на Неделе высокой моды выступила дважды: первый проход по подиуму в образе богатой пенсионерки был на показе Vetements. За последние годы Делль' Орефиче приняла участие в немалом количестве дефиле и модных съемок, и все же каждое ее появление приводит публику в восторг. Вот как американская модель и актриса (а в прошлом — балерина), занесенная в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, выглядит на модных вечеринках, где она тоже частый гость.

Джерело: graziamagazine.ru