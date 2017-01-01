

Розсилка ВІДПРАВИТИ

EastNews Елизавета II

Совсем недавно королева Великобритании Елизавета II отпраздновала свой 91-ый день рождения.

Как известно, с годами королева все меньше и меньше исполняет свои обязанности, разделяя их между родственниками.

Однако, только в этом году Елизавета впервые появится на публике без короны на одной из самых важных церемоний!

Как сообщает издание People, королева предстанет без традиционного облачения на торжественной церемонии открытия парламента 19 июня. Корона и все остальные атрибуты королевской власти, впрочем, тоже появятся, но их пронесут вслед за Елизаветой.

Дело в том, что корона — очень тяжелое украшение и весит почти полтора килограмма! Но такая ноша уже непосильна тяжела для королевы. Сплетники начали все активнее говорить о том, что Елизавета II вскоре и вовсе переложит свои обязанности на кого-нибудь из членов семьи.

Джерело: graziamagazine.ru