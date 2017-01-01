Аарон Тейлор-Джонсон: сексуальный джентльмен бренда Givenchy



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аарон Тейлор-Джонсон

Британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон стал лицом нового парфюма Gentleman Givenchy

Модный дом Givenchy анонсировал выход обновлённой версии своего культового парфюма Gentleman Givenchy. Новым амбассадором всемирно известного бренда стал молодой актёр Аарон Тейлор-Джонсон. Англичанин известен своими ролями в таких фильмах: «Анна Каренина», «Годзилла», «Иллюзионист», «Стать Джоном Ленноном», а также в драме Тома Форда «Под покровом ночи», за которую актер получил «Золотой глобус».

«Аарон - необычайно смелый и талантливый актер. Он может играть как в блокбастерах, так и в артхаусном кино. Для меня его личность - это симбиоз элегантности, харизмы, великодушия и индивидуальности. Мы рады, что именно он станет лицом нового аромата Gentleman» - прокомментировал такой выбор глава Givenchy Parfums Ромен Спитцер.

Первая версия аромата Gentleman Givenchy вышла в 1975 году и пользовалась невероятной популярностью. В ее разработке принимал участие сам Юбер де Живанши. В 2013 году появился Gentlemen Only Givenchy, лицом которого стал актёр Саймон Бейкер. Новый аромат и рекламная кампания с Аароном Тейлором-Джонсоном запланированы на август 2017 года.