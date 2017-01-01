Адам Левин получит звезду на голливудской Аллее славы

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Лидер группы Maroon 5 Адам Левин присоединится к длинному списку звезд, чьи имена увековечены на голливудской Аллее славы.

10 февраля 2017 певец получит собственную именную звезду, которая, кстати, станет на Аллее славы 2601-й по счету.

Поздравлять Адама в ходе торжественной церемонии открытия звезды его имени будут коллега Левина по реалити-шоу «Голос» Блейк Шелтон и рок-легенда Сэмми Хагар. Церемония будет транслироваться в прямом эфире на сайте walkoffame.com начиная с 22:30 по московскому времени 10 февраля.

Хотя после нескольких сезонов реалити-шоу «Голос» Адам Левин превратился во вполне узнаваемую медийную персону, звезду на Аллее славы он, разумеется, получит как музыкант – национальную известность Адам получил благодаря своей группе Maroon 5 еще в начале двухтысячных.