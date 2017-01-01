Адель огорчила поклонников новостью о своих концертах

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Певица заявила, что устала каждый раз перед концертами бороться со своим страхом публики

Известная британская певица Адель заявила, что может навсегда прекратить свои гастроли. Об этом певица рассказала поклонникам на концерте в Новой Зеландии.

Адель заявила, что устала каждый раз перед концертами бороться со своим страхом публики.

«Гастроли - это не моя сильная сторона. Каждый раз, когда вы громко хлопаете - я чувствую себя очень уязвимой», - сказала певица.

Адель также отметила, что этот тур может стать последним в ее карьере и добавила, что ездит на гастроли она только из-за поклонников.

Это не первый случай, когда знаменитость говорит о страхе публики и о том, как трудно ей дается каждое живое выступление. Ранее она также думала над отменой гастролей из-за сына, с которым из-за постоянных разъездов почти не видится.