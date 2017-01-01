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    Адель признали «музыкальной иконой будущего»

    • Сьогодні, 18:23
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    Адель с триумфом вернувшаяся на музыкальный Олимп после нескольких лет затишья с альбомом «25», продолжает собирать награды и почетные титулы – по результатам очередного опроса певицу признали «музыкальной иконой будущего».

    Исследование, организованное Mastercard, предлагало участникам выбрать певца или певицу, творчество которых выдержит испытание временем – и 50% респондентов на первое место поставили именно Адель.

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    «Серебро» списка «музыкальных икон будущего» досталось еще одной популярнейшей певице, Бейонсе. Замкнули пятерку лучших Эд Ширан, Леди Гага и Робби Уильямс, а в десятке оказались также Coldplay, Рианна, Тейлор Свифт, Джастин Тимберлейк и Бруно Марс.

    Дэвид Боуи, тем временем, по результатам того же опроса был признан самым легендарным музыкантом в истории поп-музыки. Второе место участники опроса отвели The Beatles, третье – Queen, четвертое досталось Элвису Пресли, а на пятом оказался Майкл Джексон.

    Джерело: popcornnews

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