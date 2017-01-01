Адель признали «музыкальной иконой будущего»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адель с триумфом вернувшаяся на музыкальный Олимп после нескольких лет затишья с альбомом «25», продолжает собирать награды и почетные титулы – по результатам очередного опроса певицу признали «музыкальной иконой будущего».

Исследование, организованное Mastercard, предлагало участникам выбрать певца или певицу, творчество которых выдержит испытание временем – и 50% респондентов на первое место поставили именно Адель.

«Серебро» списка «музыкальных икон будущего» досталось еще одной популярнейшей певице, Бейонсе. Замкнули пятерку лучших Эд Ширан, Леди Гага и Робби Уильямс, а в десятке оказались также Coldplay, Рианна, Тейлор Свифт, Джастин Тимберлейк и Бруно Марс.

Дэвид Боуи, тем временем, по результатам того же опроса был признан самым легендарным музыкантом в истории поп-музыки. Второе место участники опроса отвели The Beatles, третье – Queen, четвертое досталось Элвису Пресли, а на пятом оказался Майкл Джексон.

Джерело: popcornnews